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حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:00 م
موسيماني
موسيماني
كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال الفترة الحالية.

هل يطيح الخطيب بموسيماني؟

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن لا نية لرحيل موسيماني في الفترة الحالية وما تردد حول وجود مفاوضات مع فايلر لخلافته غير صحيح.

وأضاف، أن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة اجتمع بموسيماني ولاعبي الفريق عقب خسارة السوبر، وذالك لتحفيزهم قبل مواجهة إنبي القادمة في كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في المباراة المقرر لها السبت المقبل في بطولة كأس مصر على استاد الاسكندرية.

الكلمات المفتاحية

موسيماني الدوري المصري الخطيب الأهلي

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