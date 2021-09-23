Advertisements

تأجيل محاكمة "تربي" اغتصب جثة سيدة وأشعل النيران داخل المقابر بحلوان

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:04 م
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة "تربى" بإشعال النيران داخل مقابر للانتقام من خصمه المسئول عن إدارتها وحمايتها، كما قام المتهم بنبش أخد المقابر واستخراج جثة حديثة الوفاة لسيدة توفت إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتعدى عليها جنسيًا، لجلسة الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل.

وأسندت النيابة للمتهم "مصطفى.م"، يعمل "تربى"، تهمة وضع النار عمدًا بمبنى غير معد للسكن "مقابر" والغير مملوك له والخاص بإحدى العائلات، لباعث الانتقام من خصمه المسئول عن إدارتها، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض مشروع إجرامى استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته "تاليةالوصف" ونفاذًا لما وفر بصدره وراجحة عقله من نية خبيثة، ترقب التوقيت الملائم لتجسيد ما بدر فى ذهنه وما أن حانت له الفرصة، حتى تسلل إلى مجمع " المقابر" ليلًا قاصدًا أحد القبور التى بداخلها جثمان إحدى السيدات حديثة الوفاة، متمكنا من الدخول إلى القبر عن طريق فض قفله عنوة، حتى قام بسكب مادة معجلة للإشتعال على جسدها وأضرم النيران بمبنى المقابر على النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، قاصدًا من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسئولية تلك الفعلة بصفته المتولى إدارة تلك المقابر، ولإخفاء معالم واقعة تدنيسه للقبر محل الاتهام التالى.

الكلمات المفتاحية

مقابر حلوان جثة متوفية اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يرفض قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات نجميه في بيان رسمي

منذ 36 دقيقة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

بسبب وجود خلافات أسرية.. طالبة بالإسكندرية تقدم على الانتحار

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسه لخلافات مع والده بالغربية

النيابة تستمع إلى أقوال حارس المقابر في حرق جثة موظفة بعد دفنها

إحالة أوراق "خراط" قتل زوجته "حرقا" بالزقازيق إلى المفتي

تاجيل محاكمة سائق قتل جده وأحرق جثته في مايو

بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

04:00 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

03:00 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements