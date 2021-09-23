تأجيل محاكمة "تربي" اغتصب جثة سيدة وأشعل النيران داخل المقابر بحلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة "تربى" بإشعال النيران داخل مقابر للانتقام من خصمه المسئول عن إدارتها وحمايتها، كما قام المتهم بنبش أخد المقابر واستخراج جثة حديثة الوفاة لسيدة توفت إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتعدى عليها جنسيًا، لجلسة الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل.



وأسندت النيابة للمتهم "مصطفى.م"، يعمل "تربى"، تهمة وضع النار عمدًا بمبنى غير معد للسكن "مقابر" والغير مملوك له والخاص بإحدى العائلات، لباعث الانتقام من خصمه المسئول عن إدارتها، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض مشروع إجرامى استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته "تاليةالوصف" ونفاذًا لما وفر بصدره وراجحة عقله من نية خبيثة، ترقب التوقيت الملائم لتجسيد ما بدر فى ذهنه وما أن حانت له الفرصة، حتى تسلل إلى مجمع " المقابر" ليلًا قاصدًا أحد القبور التى بداخلها جثمان إحدى السيدات حديثة الوفاة، متمكنا من الدخول إلى القبر عن طريق فض قفله عنوة، حتى قام بسكب مادة معجلة للإشتعال على جسدها وأضرم النيران بمبنى المقابر على النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، قاصدًا من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسئولية تلك الفعلة بصفته المتولى إدارة تلك المقابر، ولإخفاء معالم واقعة تدنيسه للقبر محل الاتهام التالى.