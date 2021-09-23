عاجل.. الزمالك يرفض قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات نجميه في بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي منذ قليل، رفضه التام لكل العقوبات بشأن كل من حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا.



وجاء في بيان نادي الزمالك:





إن نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته، وقيمه الأخلاقية القائمة على الاحترام غير المشروط لجميع الهيئات والشخصيات في الوسط الرياضي.. يؤكد تقديره التام للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإجلاله وتوقيره للسادة أصحاب المقامات رئيس وأعضاء اللجنة





إلا أنه وفي إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على حماية حقوقه وحقوق أبنائه وكافة منتسبيه.





فإنها تؤكد على رفضها التام للقرارات الصادرة من اللجنة الموقرة بشأن العقوبات المفروضة على الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، والكابتن حازم إمام وتؤكد أيضا على أن تلك العقوبات لا تتفق وصحيح القانون واللوائح الواجب العمل بها.





كما أنه لم يتم الاستجابة لطلبات النادي المشروعة والقانونية بشأن إجراء تحقيق حول الواقعة أو جلسات استماع بقصد استظهار الحقائق بما يضمن التطبيق العادل للقانون واللوائح.





وعلى ذلك، فإن نادي الزمالك يؤكد أنه وفي ضوء دراسة دقيقة للموقف من كافة جوانبه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والسبل لإبطال هذا القرار عبر كل الوسائل المشروعة من خلال كافة الجهات الرياضية والقضائية محليا ودوليا.





وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات في حينه.



