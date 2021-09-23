اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا ينعي المشير طنطاوي





أصدر اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا برئاسة، محمد رشاد الزفزاف، اليوم بيانا ينعي فيه المشير محمد حسين طنطاوي.

وقال الاتحاد في بيانه:"بكل أسى المشير محمد حسين طنطاوى الذى كرس حياته من أجل خدمة وطنه الغالى مصر".

وأضاف:"لقد عاش يقاتل من أجل بلاده فكما كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة كان بطلا فى إنقاذ مصر خلال أحداث 25 يناير 2011 والفوضى التى سادت العالم العربى إبان ما أطلق عليه ثورات الربيع العربى".

وتابع:"لقد كان شاهداً على أصعب فترة من فترات تاريخ مصر كما كان التاريخ شاهداً عليه

لقد مات الرجل الذى وقف يقاتل ويقود رفاقه من أجل الحفاظ على مصر من تكالب قوى الشر عليها ولكنه سيظل حيا خالدا فى ذاكرتنا وذاكرة التاريخ إلى الأبد".