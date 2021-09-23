الليلة.. نيكول سابا ضيفة "أسرار النجوم" على "إف.إم"

تحل الفنانة اللبنانية نيكول سابا، اليوم الخميس، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً، مع المذيعة إنجى على، لتتحدث عن أحدث أعمالها الفنية الجديدة.



وفازت نيكول سابا قبل أيام بجائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية "الجو حلو" من مهرجان الفضائيات العربية، كما تستعد لإطلاق أغنية جديدة تحمل اسم "الباب يفوت جمل"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع علي فتح

الله.



ويذاع "أسرار النجوم" عبر إذاعة نجوم إف إم و"نجوم إف إم TV" من الساعة 8 مساء إلى الساعة 10 مساء، الخميس من كل أسبوع.