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تنفيذ 66 إزالة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات (صور)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:14 م
جانب من حملات الإزالة
جانب من حملات الإزالة
مصطفى الملاح
تمكنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، من تنفيذ 66 ازالة للتعديات على أملاك ري خلال حملة موسعة في نطاق محافظات "المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - المنيا - سوهاج - قنا - أسوان"،

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى أن الإزالات اشتملت على تنفيذ 35 إزالة على مساحة 1075 متر مربع بزمام هندسة دكرنس بإدارة ري شرق الدقهلية وذلك ضمن الموجة ال 18 للإزالات، مؤكدة بذلك أنه أصبح عدد الإزالات التي تمت إزالتها على نهر النيل 64490 إزالة.

مواصلة المجهودات المبذولة من الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات

وكان قد وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجميع المنتفعين.

الهدف من التصدي الفوري للتعديات على نهر النيل

وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

استخدام صور الأقمار الصناعية فى رصد التعديات على المجارى المائية

وكان قد صرح الدكتور محمد عبد العاطي أن الوزارة تستخدم صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولًا بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

حملة إنقاذ النيل

وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.
تنفيذ 66 إزالة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات (صور)
تنفيذ 66 إزالة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات (صور)
تنفيذ 66 إزالة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات (صور)
تنفيذ 66 إزالة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات (صور)
تنفيذ 66 إزالة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات (صور)
تنفيذ 66 إزالة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات (صور)
تنفيذ 66 إزالة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات (صور)
تنفيذ 66 إزالة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات (صور)

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