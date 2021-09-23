اجتماع ثنائي لمناقشة دفع عجلة السياحة الأوكرانية إلى مصر

ناقش وزير السياحة والآثار تفعيل خطة عمل مشتركة لدفع الحركة الوافدة من السوق الأوكراني لمصر، كما تم الاتفاق على قيام الوزارة بتنظيم عدد من الفعاليات والأحداث السياحية والثقافية والفنية في أوكرانيا للترويج السياحي للمقصد السياحي المصري وذلك بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثقافة المصريتين، هذا بالإضافة الى المشاركة في عدد من المعارض السياحية التي سوف يتم تنظيمها في أوكرانيا خلال الفترة القادمة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع السفير أيمن الجمال سفير مصر في أوكرانيا، لمناقشة تعزيز سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أوكرانيا خلال الفترة القادمة خاصة مع اقتراب بدء الموسم السياحي الشتوي، وشهد الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعد الوزير للشئون الفنية، والمُشرف العام على الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.





كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بمشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي المقرر إقامته في أوكرانيا في أكتوبر القادم.



