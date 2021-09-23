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اجتماع ثنائي لمناقشة دفع عجلة السياحة الأوكرانية إلى مصر

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
ناقش وزير السياحة والآثار تفعيل خطة عمل مشتركة لدفع الحركة الوافدة من السوق الأوكراني لمصر، كما تم الاتفاق على قيام الوزارة بتنظيم عدد من الفعاليات والأحداث السياحية والثقافية والفنية في أوكرانيا للترويج السياحي للمقصد السياحي المصري وذلك بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثقافة المصريتين، هذا بالإضافة الى المشاركة في عدد من المعارض السياحية التي سوف يتم تنظيمها في أوكرانيا خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع السفير أيمن الجمال سفير مصر في أوكرانيا، لمناقشة تعزيز سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أوكرانيا خلال الفترة القادمة خاصة مع اقتراب بدء الموسم السياحي الشتوي، وشهد الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعد الوزير للشئون الفنية، والمُشرف العام على الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة. 

كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بمشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي المقرر إقامته في أوكرانيا في أكتوبر القادم.

والسوق الأوكرانية تأتي في المرتبة الثانية ضمن الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، كما أن أوكرانيا كانت من أوائل الدول التي جاء سائحيها إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة في يوليو 2020، وهي من الدول الأكثر إقبالاً على المقاصد السياحية المصرية منذ ذلك التاريخ مما يؤكد على ثقة دولة ومواطني أوكرانيا في الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبق في المنتجعات السياحية المصرية.

الكلمات المفتاحية

مصر اوكرانيا السياحة والاثار السياحة الاثار

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