تقترب بشدة.. موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نطيره إنبي، على استاد الإسكندرية، في إطار مواجهات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر لموسم 2020 - 2021.





موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر





ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره بكأس مصر للحفاظ على لقبه في البطولة المحلية، ومصالحة جماهيره عقب خسارة لقب السوبر لحساب طلائع الجيش، ولقب الدوري لحساب الغريم التقليدي الزمالك.





ومن المقرر إن تقام مباراة الأهلي وانبي يوم السبت المقبل 25 سبتمبر الجاري علي استاد الإسكندرية، وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





وستذاع مباراة الأهلي وانبي يوم السبت المقبل 25 سبتمبر الجاري على قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولتي كأس مصر والدوري الممتاز .



