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كيف جاء رد رئيس برشلونة على بيان كومان؟

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:30 م
لابورتا
لابورتا
ريهام عبد المحسن
تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني عن انسحاب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني من المؤتمر الصحفي قبل مواجهة قادش في بطولة الدوري الإسباني.

لابورتا يعلق على بيان كومان

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية:"اكتشفنا في اللحظة الأخيرة أن كومان يريد أن يدلي بهذا البيان وكان عليه الالتزام بحضور المؤتمر الصحفي وله الحرية في الرد أو التعبير عن نفسه كما يرى ونحن نحترم قرار المدرب لكننا اكتشفنا ما فعله قبلها بدقائق".

وأضاف:"نحن في لحظة صعبة وأعتقد أنه يجب أن يكون لدينا الكثير من الهدوء والأمل لتحقيق نتيجة جيدة ضد قادش لأن هذا المهم، وسيتم التغلب على المواقف بالنتائج وسنواصل التقدم والقتال".

وتابع:"الشيء المهم هو أن نستمتع بمواجهة قادش ونقدم مباراة رائعة".

وعن تعرضه لتغريدة كارلوس بويول قائد برشلونة التاريخي والتي طالب خلالها الجميع بالتوحد خلف الفريق، قال لابورتا:"حقيقة لم أرى حتى الآن تغريدة بويول".

وأردف قائلا:"أعتقد أن ما فعله كومان لم يكن ضروريًا، والإجابة على الأسئلة تجعلك تشرح ما يدور في رأسك".

وعن مصير كومان، اختتم لابورتا تصريحاته قائلا:"مصير المدير الفني دائمًا يعتمد على النتائج وهنا الأمر مختلف، ليست النتائج فقط بل الأداء، وكومان يعرف ذلك وسوف يتصرف كمحترف".

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