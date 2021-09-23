تعرف على ملامح.. "الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر"

عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا مع نائبه ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين ومساعد الوزير للشئون الفنية ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية لمتابعة مستجدات الأعمال في الخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر والتي تعاقد عليها الاتحاد المصري للغرف السياحة الشهر الماضي مع بيت خبرة إيطالي لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.





ووجه الوزير بإجراء بعض التعديلات على هذه الاستراتيجية بحيث تشمل محاور رئيسية عامة وبصورة أعمق، وأن تعمل أيضا فى إطار تفعيل استراتيجية الوزارة للتتمية المستدامة ٢٠٣٠، وإبراز المشاريع السياحية الهامة، ومشاريع التحول الرقمي، وكذلك الأنواع والأنماط المختلفة للسياحة في مصر مثل سياحة اليخوت والسياحة البحرية وغيرها.





وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على أن يتم عمل ورشة عمل مصغرة خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه المحاور، ومن ثم يتم عقد اجتماع موسع مع بيت الخبرة الإيطالي الذي يقوم بإعداد هذه الاستراتيجية للتنسيق معه فيما توصلت إليه اللجنة ليتم تضمين ذلك فى الاستراتيجية.



