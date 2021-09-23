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الأحد 3 أكتوبر المقبل.. فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء دمياط الجديدة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز  مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه سيتم فتح باب التقدم لعضوية مجلس أمناء مدينة دمياط  الجديدة  لدورته الجديدة، وتقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين  بمقر الجهاز، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٣ أكتوبر،  وحتى يوم الأحد  الموافق ١٧ أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه يشترط فى المتقدم للترشح لعضوية مجلس الأمناء عن السكان، التمتع بالجنسية المصرية وأن يكون من أبوين مصريين، وأن يكون له محل إقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل سن المتقدم عن  21 عاما، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب متوسط على الأقل وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون المتقدم قد سبق له المشاركة فى مجالس الأمناء لمدة دورتين كاملتين سابقتين مباشرة على الترشح، مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة وخالية من أى أحكام، وتأدية الخدمة العسكرية قدوة حسنة، أو الإعفاء منها نهائياً طبقاً للقانون(بالنسبة للذكور).

ولفت منيع إلى أنه  لن يتم النظر فى الطلبات التى تقدم قبل أو بعد المواعيد المحددة للترشح، أو بغير الطريق السابق بيانه، واستبعاد الطلبات المخالفة أو غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها، مشيراً إلى أن مدة الدورة عامين تنتهى بنهاية عام 2023م.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين المستوفين للشروط في موعد لاحق.

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