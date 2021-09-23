البابا تواضروس يستقبل متفوقين ومعلمين من "المجتمع الأفريقي"



وتخرج في المدرسة منذ تأسيسها 240 طالبًا ويدرس بها حاليًا 360 آخرين في المراحل التعليمية المختلفة.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم الخميس، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الطلبة المتفوقين والمعلمين من مدرسة المجتمع الإفريقي للتعليم الابتدائي والثانوي للاجئين السودانيين بالقاهرة، حيث اهتم قداسته بالاطمئنان على أحوالهم وتشجيعهم على استكمال تعليمهم.وفي ختام اللقاء قدم لهم قداسة البابا بعض الهدايا والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية.جاء هذا الاستقبال في إطار حرص قداسته على دعم التعليم في مصر، من خلال المكتب البابوي للمشروعات الذي ساهم حتى الآن في إنشاء 8 مدارس بمحافظات مصر ومدرسة للأطفال اللاجئين في القاهرة.جدير بالذكر أن مدرسة المجتمع الإفريقي للتعليم الابتدائي والثانوي التي أنشأها قداسة البابا تواضروس الثاني عام 2014 هي مدرسة للاجئين السودانيين بالقاهرة، ومنذ إنشائها تستمر المدرسة في الحصول على دعم من المكتب البابوي للمشروعات، وتعمل على رفع نسبة المتعلمين في المجتمع الإفريقي اللاجئ بالقاهرة، وبخاصة المجتمع السوداني، وقيادة الشباب والأطفال نحو مستقبل مشرق، وإعدادهم لحياة أفضل، ولها عدد من الأهداف منها تدريس كل المواد المقررة حسب المنهج التعليمي السوداني وتخفيف العبء عن أولياء الأمور لكي يتمكن الطلبة من دخول امتحانات شهادة الأساس والشهادة الثانوية السودانية للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وتهدف أيضًا لإيجاد فرص عمل للشباب والكبار حيث توفر المدرسة فرص عمل لـ18 معلمًا و3 عمال.