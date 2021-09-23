Advertisements

إخلاء سبيل "سمكري البني آدمين"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:04 م
سمكري البني آدمين
"سمكري البني آدمين"
هايدي شعبان
أمرت نيابة مدينة نصر بإخلاء سبيل يوسف خيري الشهير بـ "سمكري البني آدمين"، المتهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.

وكانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين، حذرت من التعامل مع المدعو يوسف خيري وشهرته سمكري البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي.

وأشارت إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، تبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي.

الكلمات المفتاحية

سمكري البني آدمين إخلاء سبيل

أخبار تهمك

كيف جاء رد رئيس برشلونة على بيان كومان؟

منذ أقل من ساعتين

كلاكيت تاني مرة.. الزمالك يهزم الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ 13 دقيقة

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 21 ساعة

تقترب بشدة.. موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد لجوء فنانين إليه.. نقيب العلاج الطبيعي يُحذر من "سمكري البني آدمين" (فيديو)

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

بعد واقعة "سمكري البني آدمين.. خبراء: نصب وتصيب بالشلل والانزلاق الغضروفي

نقابة العلاج الطبيعي: فوضى كبيرة في الشارع الطبي (فيديو)

من التهمة للعقوبة.. القصة الكاملة لسمكري البني أدمين

بالقانون.. 3 عقوبات تنتظر "سمكري البني أدمين"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

04:00 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements