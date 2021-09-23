إخلاء سبيل "سمكري البني آدمين"

أمرت نيابة مدينة نصر بإخلاء سبيل يوسف خيري الشهير بـ "سمكري البني آدمين"، المتهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.



وكانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين، حذرت من التعامل مع المدعو يوسف خيري وشهرته سمكري البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي.



وأشارت إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، تبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي.