رئيس مصلحة الري يبحث تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة

عقد المهندس السيد شلبى، رئيس مصلحة الري، اجتماعا، مع ممثلى الجهات والوزارات المعنية بمشروع الدلتا الجديدة، لعمل التنسيق اللازم بين الجهات والوزارات المعنية، لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة.



وشهد الاجتماع حضور، ممثلى الجهات والوزارات المعنية بمشروع الدلتا الجديدة "قطاع الري - قطاع حماية النيل - قطاع التوسع الأفقي والمشروعات - قطاع المياه الجوفية - المركز القومي لبحوث المياه - الهيئة المصرية العامة المسلحة"



كما تضمن الاجتماع، حضور ممثلي "وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - قيادة القوات الجوية - قيادة قوات الدفاع الجوي - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" وذلك لبحث التنسيق اللازم بين الجهات والوزارات المعنية لتنفيذ مشروع.

