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الظهور الأول لـ"المايسترو".. موعد مباراة سموحة وبيراميدز بكأس مصر

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:03 م
بيراميدز
بيراميدز
علاء خليف
يستضيف استاد السويس الرياضي، مباراة سموحة مع بيراميدز غدًا الجمعة، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر لموسم 2020 - 2021.

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز على نظيره سموحة ومواصلة المشوار حتى الأدوار النهائية من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة سموحة وبيراميدز بكأس مصر

ومن المقرر إن تقام مباراة سموحة وبيراميدز يوم الجمعة المقبل 24 سبتمبر الجاري علي استاد السويس، وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة سموحة وبيراميدز يوم السبت المقبل 25 سبتمبر الجاري على قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولتي كأس مصر والدوري الممتاز .

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