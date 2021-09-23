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"أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لشركات البرمجيات" ورشة بغرفة الإسكندرية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
نظمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنوجيا المعلومات، ورشة عمل عن "أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لشركات البرمجيات"، اليوم الخميس.

جاء ذلك بحضور المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، والمهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة الإسكندرية، والمهندس أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنوجيا المعلومات، وفاطمة صالح مسؤول وحدة الإصدار بمكتب حماية الملكية الفكرية، ووليد عبد القادر، مدير وحدة الاستلام بمكتب حماية الملكية الفكرية، وفؤاد حسن مراجع قانوني بمكتب حماية الملكية الفكرية، وعدد من ممثلي شركة البرمجيات بالإسكندرية.

وقدم المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، نبذة عن الشعبة، والتعاون المستمر بينها وبين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنوجيا المعلومات "itida".

وأشار إلى أن الهدف من الورشة مساعدة شركات قطاع الحاسب الآلي والبرمجيات وإبراز أهمية حقوق الملكية الفكرية المختلفة، سواء على مستوى طرق الحماية والتسجيل أو على مستوى تقييم وإدارة تلك الحقوق أو على مستوى إنفاذ القانون أو تتبع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أنه خلال الورشة سيتم التعرف على دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا لمعلومات وما تقدمه لشركات البرمجيات، ودور مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة في تقديم الخبرة الفنية والمشورة القانونية، إضافة إلى عرض للمشاكل التي تواجه شركات البرمجيات فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين الشركة المبرمجة والعملاء مستخدمي البرامج.

من جانبها، أكدت فاطمة صالح مسؤول وحدة الإصدار بمكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنوجيا المعلومات، أن حقوق الملكية الفكرية أمر هام لكل نشاط اقتصادي، فهي تمكن المبتكر من جني ثمار استثماره في إبداعاته وابتكاراته، كما تساعد في دعم الاتجاه المستقبلي لاستمرارية أنشطة البحث والتطوير.

وأضافت أن الابتكار في الوقت الحالي أصبح هو الميزة التنافسية في المؤسسات والشركات خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، موضحًا أن حقوق الملكية الفكرية تشمل براءة الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها أو الأسرار التجارية.

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ندوة البرمجيات الاسكندرية

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