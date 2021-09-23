ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن 16 شخصا أصيبوا بإصابات خفيفة في فرنسا وذلك عقب هجوم على حافلة مشجعين قبل مباراة مونبيلييه وبوردو التي أقيمت أمس الأربعاء في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.





إصابة 16 شخصا قبل مباراة مونبيلييه وبوردو في الدوري الفرنسي





وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن ما يقرب من 50 مشجعا لمونبيلييه اعترضوا حافلة مشجعي بوردو عند مخرج الطريق السريع أمس الأربعاء وهاجموها.





وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث واستطاعت قوات الأمن السيطرة على الموقف بحلول الوقت الذي بدأت فيه المباراة.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن صورة أفراد الجماهير الذين تعرضوا للهجوم ظهروا فيها وهم يجلسون على الأرض ويتم الاعتناء بهم.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق وتعتبر تلك الواقعة هي ثالث واقعة تحدث لعنف الجماهير خلال أسابيع قليلة في الدوري الفرنسي.





وألمحت الصحيفة الفرنسية أنه في الأسبوع الماضي قامت الجماهير باقتحام ملعب المباراة التي جمعت بين لانس وليل بين الشوطين وحدثت اشتباكات وتم إلقاء مقاعد الاستاد وأصيب العديد من الأشخاص.





ولفتت الصحيفة الفرنسية أنه في نهاية الشهر الماضي كان هناك سيناريو مشابه في مباراة نيس ومارسيليا، حيث اقتحمت الجماهير ملعب المباراة وشارك المشجعون والمسئولون واللاعبون في الاشتباكات.



