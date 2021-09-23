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تركيا تطارد إعلام تنظيم الإخوان (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
وكالات

ما زالت عمليات المنع من الظهور تلاحق إعلامي تنظيم الإخوان في تركيا. وفي خطوة جديدة قامت السلطات التركية بإيقاف برنامجين ومنعت مذيعين إخوانيين هاجما الدولة المصرية.

أوقفت تركيا برنامج "رؤية" على فضائية "الشرق"، الذي يقدمه الإعلامي الإخواني حسام الغمري، ومنعت ظهوره مجددا على شاشات أو منصات إعلامية من إسطنبول، لعدم التزامه بتعليمات أنقرة بمنع مهاجمة مصر ومسؤوليها، وذلك بعد ساعات قليلة من منع ظهور الإخواني هيثم أبو خليل، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

تأتي الخطوات التركية في إطار مساعي أنقرة للتقارب مع القاهرة، وفي مارس الماضي قررت تركيا إيقاف أنشطة التنظيم الإعلامية، وبدأت محاولات حثيثة لاستئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر.

لكن مصر وضع شروطا للتصالح مع تركيا، أبرزها منع إيواء عناصر تنظيم الإخوان، وعدم توفير منابر إعلامية لهم لمهاجمة مصر، وتسليم المطلوبين للعدالة منهم.

الكلمات المفتاحية

مصر تركيا اعلام الاخوان

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