Advertisements

السيسي لأبطال البارالمبية: أنتم تعطون الأمل للجميع (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه كلمة مقتضبة عقب تكريمه أبطال البارالمبية الذين استطاعوا تحقيق ميداليات أولمبية في أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت مؤخرًا في اليابان، قائلًا "بحيكم وبشكركم وعايزين مزيد من النجاحات، أنتوا بتدوا الأمل للناس كلها".

وكان استقبل الرئيس السيسي صباح اليوم الخميس اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة حياة محمد خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

كما منح الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن. وقد أشاد الرئيس بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عاليًا وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر عالٍ من المسئولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الاعلي للشباب في بلوغ طموحاته.

وأكد الرئيس أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الارادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة علي قهر الصعاب لتحقيق الانجاز وبلوغ الاهداف المنشودة، موجهًا سيادته بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعدادًا لدورة الالعاب البارلمبية القادمة في 2024، سعيًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تُساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.

من جانبهم، أعرب الأبطال الرياضيون عن خالص الشكر والامتنان للسيد الرئيس على تكريمهم، مؤكدين ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم من أجل تقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن، ومشيدين بالاهتمام المتواصل من السيد الرئيس بتذليل جميع العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين المصريين في الألعاب البارلمبية لتحقيق الإنجازات في مسيرتهم الرياضية.

الكلمات المفتاحية

السيسي البارالمبيين اخبار مصر ابطال مصر البارالمبيين

أخبار تهمك

كيف جاء رد رئيس برشلونة على بيان كومان؟

منذ أقل من ساعتين

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ حوالي 5 ساعات

تقترب بشدة.. موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ 11 دقائق

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كلاكيت تاني مرة.. الزمالك يهزم الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يكرم بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي

الفضل يعود للسيسي.. رئيس اللجنة البارالمبية: نحلم أن نتقدم الدول في رياضات المعاقين (حوار)

عاجل.. السيسي يُشيد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج

شاهد..ماذا طلب أحمد الجندي من الرئيس السيسي بعد تكريمه بوسام الرياضة من الطبقة الثانية

عاجل.. التونسية روعة التليلي تحصد الذهبية الثانية للعرب في الألعاب البارلمبية

وزير الرياضة لـ"الفجر": نجهز مشروعات جديدة للبارالمبياد قبل باريس 2024

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

04:00 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements