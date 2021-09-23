غدًا.. انطلاق عرض "ديجافو" على مسرح الهناجر

ينطلق نجوم العرض المسرحي ديجافو إلى خشبة مسرح الهناجر، بدءًا من غدا الجمعة، لتقديم الموسم الرابع، تحت إشراف قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وإنتاج مركز الهناجر للفنون بقيادة





عرض "ديجافو "بطولة حمزة العيلي، أحمد سلكاوي، رحمة أحمد، رشا جابر، ويستضيف العرض في موسمه الرابع أحمد خشبة، والذي يقف على خشبة المسرح لأول مرة،







وعلى الجانب الآخر يستمر الموسم الرابع للعرض حتى يوم 27 سبتمبر، ليستمر العرض لمدة يومان ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان القومي للمسرح.