مفاجأة سارة لـ"سيميوني" في أتلتيكو مدريد

عاد أتلتيكو مدريد اليوم الخميس، إلى التدريبات استعداداً لمواجهة ألافيس يوم السبت المقبل، في فيتوريا، مع عودة الفرنسي جيوفري كوندوجبيا، الغائب عن المباراة الأخيرة للإصابة، للتدريب الجماعي، بينما تدرب منفرداً القائد خورخي كوكي ريسوريكسيون، الذي غاب عن آخر مباراتين للإصابة.





وقد يشارك كوندوجبيا، الذي أصيب في الشوط الثاني من المباراة التي خاضها الأتلتي أمام أثلتيك على واندا متروبوليتانو (0-0)، في المباراة المقررة السبت المقبل، أمام فيتوريا، بعدما غاب عن لقاء خيتافي أول أمس الثلاثاء (1-2)، نظراً لأنه تدرب مع باقي زملائه بشكل طبيعي للغاية في الجلسة الصباحية.





من جانبه تدرب كوكي، الذي اشتكى من شد عضلي أبعده عن المشاركة في آخر جولتين، على هامش المجموعة تحت إشراف معد بدني، ويبدو أنه في طريقه للتعافي.





وهناك إصابة أخرى يعاني منها الفرنسي توماس ليمار، الذي يواصل عملية التعافي من إصابة عضلية حدثت قبل أسبوع في لقاء دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي (0-0).





من ناحية أخرى، لن يتمكن المهاجم البرتغالي جواو فليكس من المشاركة في المواجهة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، بسبب عقوبة إيقافه لمباراتين، إلا إذا خفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد العقوبة.





ومن المقرر أن ينهي فريق "الروخيبلانكوس" غداً الجمعة، استعدادته للقاء السبت، حيث سيسعى للدفاع عن وصافة ترتيب الليغا برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر، ريال مدريد.



