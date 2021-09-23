Advertisements

مفاجأة سارة لـ"سيميوني" في أتلتيكو مدريد

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:30 م
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
وكالات
عاد أتلتيكو مدريد اليوم الخميس، إلى التدريبات استعداداً لمواجهة ألافيس يوم السبت المقبل، في فيتوريا، مع عودة الفرنسي جيوفري كوندوجبيا، الغائب عن المباراة الأخيرة للإصابة، للتدريب الجماعي، بينما تدرب منفرداً القائد خورخي كوكي ريسوريكسيون، الذي غاب عن آخر مباراتين للإصابة.

وقد يشارك كوندوجبيا، الذي أصيب في الشوط الثاني من المباراة التي خاضها الأتلتي أمام أثلتيك على واندا متروبوليتانو (0-0)، في المباراة المقررة السبت المقبل، أمام فيتوريا، بعدما غاب عن لقاء خيتافي أول أمس الثلاثاء (1-2)، نظراً لأنه تدرب مع باقي زملائه بشكل طبيعي للغاية في الجلسة الصباحية.

من جانبه تدرب كوكي، الذي اشتكى من شد عضلي أبعده عن المشاركة في آخر جولتين، على هامش المجموعة تحت إشراف معد بدني، ويبدو أنه في طريقه للتعافي.

وهناك إصابة أخرى يعاني منها الفرنسي توماس ليمار، الذي يواصل عملية التعافي من إصابة عضلية حدثت قبل أسبوع في لقاء دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي (0-0).

من ناحية أخرى، لن يتمكن المهاجم البرتغالي جواو فليكس من المشاركة في المواجهة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، بسبب عقوبة إيقافه لمباراتين، إلا إذا خفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد العقوبة.

ومن المقرر أن ينهي فريق "الروخيبلانكوس" غداً الجمعة، استعدادته للقاء السبت، حيث سيسعى للدفاع عن وصافة ترتيب الليغا برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر، ريال مدريد.

الكلمات المفتاحية

سيميوني خيتافي اتلتيكو مدريد خيتافي اتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تقترب بشدة.. موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ 14 دقيقة

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

كيف جاء رد رئيس برشلونة على بيان كومان؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

كلاكيت تاني مرة.. الزمالك يهزم الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

منذ 35 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

جواو فيليكس ينضم لتدريبات "الأتلتي"

فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد 2/2 في الدوري الإسباني | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

سيميوني يُجهز مفاجأة في تشكيل أتلتيكو ضد تشيلسي

سيميوني يحشد أسلحته.. ملامح تشكيل أتلتيكو مدريد في قمة برشلونة المثيرة

ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد قبل الجولات الحاسمة للدوري الإسباني

سيميوني يحدد بديل نجم أتلتيكو مدريد المصاب أمام سوسيداد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

04:00 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements