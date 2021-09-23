ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال

سيواجه منتخب مصر في مواجهتين من العيار الثقيل بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.





ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل لقاء الجولة الثالثة





وتلتقي مصر مع ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 في 9 أكتوبر بالقاهرة، قبل اللقاء التالي في الجولة الرابعة في بني غازي بعدها بثلاثة أيام.





ويتواجد المنتخب الوطني في وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، رفقة منتخبات ليبيا صاحب الصدارة برصيد 6 أهداف - الجابون ثالث الترتيب برصيد نقطة واحدة - انجولا متذيل الترتيب بدون نقاط.



