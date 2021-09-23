أول تعليق لمنه شلبي عقب ترشحها لجائزة الإيمي الدولية

علقت الفنانة منى شلبي عن سعادتها، باختيارها لتكون أول ممثلة مصرية وعربية، مرشحة لجائزة Emmy Awards، عن دورها في مسلسل كل أسبوع يوم جمعة، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 22 نوفمبر المقبل، بمدينة نيويورك بأمريكا وذلك على موقع " فيس بوك،









كتبت عليه قائلة: شكرًا للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في أفضل ممثلة.. شرف ليا ولكل فريق عمل في كل أسبوع يوم جمعة إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشحة للجايزة دي عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي.





وكان قد هنأ عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنانة منة شلبي، لترشيحها لجائزة ايمي، منهم الفنان أحمد رزق، والذي نشر صورة لها عبر خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب عليها قائلًا: مبروك يا مشرفانا.