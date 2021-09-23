كلاكيت تاني مرة.. الزمالك يهزم الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك انتصارا ثمينا على الأهلي بنتيجة ٣٢-٢٧، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري المحترفين.





قدم لاعبو الزمالك أداء قويا خلال مجريات اللقاء، واستطاع الفريق حسم الشوط الأول لصالحه بنتجة ١٧-١٣، وفي الشوط الثاني واصل الفريق سيطرته على المباراة وحسمها بنتيجة ٣٢-٢٧.





وحقق الزمالك الفوز في أول مباراتين ببطولة الدوري على هليوبوليس بنتيجة ٣٣-٣١ والشمس بنتيجة 44-31، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته للقاء الثالث على التوالي.





يقود الفريق أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو للعلاج الطبيعي ومصطفي السني مدلكا وحمادة عبدالبارى مدير إداريا.





وكان الزمالك في مباراة أقيمت قبل أسبوعين توج بلقب كأس السوبر على حساب الأهلي أيضا.



