ميناء دمياط يتداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال` 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5029 شاحنة .





وذكرت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13 ألفا و600 طن تشمل 9100 طن يوريا فوسفات، و4500 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53 ألفا و591 طنا تشمل : 8300 طن ذرة و17419 طن قمح و19000 طن فول صويا، و900 طن نواتج، و6099 طن كلوريد اثيلين.





وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 595 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات وحاصلات زراعية يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر ومالطا وفرنسا وسنغافورة واليونان وأمريكا وكوريا الجنوبية، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة و322 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2867 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 112 ألفا و301 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88 ألفا و24 طنا. كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2632 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والمنيا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما، قادما من الإسكندرية.