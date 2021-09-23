أمل صالح في برنامج جديد علي صدى البلد 2



تعود الإعلامية أمل صالح علي الشاشة ببرنامج حواري جديد هاي شاشة "صدى البلد٢"، بعنوان" +18"



وتدور فكرة البرنامج في إطار برنامج حواري شبابي يهتم برأي الشباب في الوطن العربي حول القضايا الاجتماعية المشتركة في كل المجتمعات العربية، ومناقشتها من وجهة نظر الشباب بشكل صحي وواعي يحترم عقل الشباب والشارع العربي.



ويذكر أن الإعلامية أمل صالح درست علم النفس وفي أول سنة لها في الجامعة قررت العمل بالصحافة بجانب دراستها فكانت بدايتها كمراسلة تُغطي أخبار الحروب حيث سافرت إلى سوريا وليبيا وغزة قبل أن تترك صحافة الحروب وتتجه للإعلام الرياضي حيث عملت في قناة On sport وDMC sport مذيعة رياضية.