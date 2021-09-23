Advertisements

في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:47 م
تنفيذ خطة إخلاء
تنفيذ خطة إخلاء
أيمن يحيي
قامت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، بتنفيذ خطة الإخلاء المقرر تنفيذها ضمن تنفيذ خطط الإخلاء على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور نائب المستشار العسكري، وعادل داوودرئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا وبإشراف محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد الفيومي، مدير لجنة الأزمات والكوارث، وفريد أبو الغيط، رئيس وحدة الانتقال لسوق العمل وفريق عمله للأمن والسلامة.

بدأت الخطة بداية من بلاغ مدير إدارة الأمن بالمديرية لوكيل الوزارة عن طريق جهاز اللاسلكي الداخلي لإبلاغ الجهات المعنية، ثم بدأت خطة لإخلاء بإطلاق صافرة الإنذار بديوان المديرية، وفصل الكهرباء منعًا لحدوث أي حرائق، واستعداد أفراد الأمن بطفايات الحريق في الاماكن التي تم تكليفهم بها وحسب الخطة الموضوعة، مع تجهيز سيارات الاسعاف، وبدأ نزول جميع العاملين في سرعة وأمان نحو المخارج لأماكن التجمع مع الاحتفاظ بكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتم إخلاء المبنى كافة من جميع المواد التي قد تساعد على الاشتعال أو تعد مصدرا للخطر كما تم نقل كل ما يعد مهما من مستندات للعمل، فى وقت قياسى حيث كانت مدة الاخلاء للمبنى كاملا 3.25 دقائق فقط.

وبنهاية الإخلاء والاطمئنان على الجميع، قدم الحضور الشكر لوكيل الوزارة على الجهد المبذول، ولجميع المشاركين في نموذج الإخلاء على الجهد والنظام الذي تم به تنفيذ نموذج الإخلاء.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد استعدت لتنفيذ خطة الإخلاء بشاشات وكاميرات لتصوير ومتابعة الخطة أثناء تنفيذها.

يذكر أن مديرية تعليم الغربية كانت قد حصلت على المركز الأول الجمهوري في تنفيذ خطط الإخلاء لعامين متتاليين 2019، 2020.
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)
في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)

الكلمات المفتاحية

خطة اخلاء تعليم الغربية التعليم

أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

كلاكيت تاني مرة.. الزمالك يهزم الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

منذ نصف ساعة

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كيف جاء رد رئيس برشلونة على بيان كومان؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ 11 دقائق

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تقترب بشدة.. موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"تعليم الفيوم": فريق مدرسة الصداقة يفوز بكأس وكيل الوزارة لكرة القدم (صور)

وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديري العموم لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

وكيل تعليم الفيوم يتابع خطة الإخلاء بمدرسة السيدة عائشة الإبتدائية (صور)

تعليم القليوبية: خطة محكمة لتأمين المدارس خلال الامتحانات ومنع استخدام الهواتف المحمولة

محافظ القليوبية يكرم 47 طالبًا ويؤكد: 'طارق شوقي' عبقري وخطته في التطوير محل إعجاب الجميع (صور)

10 صور ترصد تجربة "الإخلاء الآمن" في حالات الطوارئ بإحدى مدارس بني سويف (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

04:00 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements