في 3 دقائق.. "تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء (صور)

قامت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، بتنفيذ خطة الإخلاء المقرر تنفيذها ضمن تنفيذ خطط الإخلاء على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور نائب المستشار العسكري، وعادل داوودرئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا وبإشراف محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد الفيومي، مدير لجنة الأزمات والكوارث، وفريد أبو الغيط، رئيس وحدة الانتقال لسوق العمل وفريق عمله للأمن والسلامة.



بدأت الخطة بداية من بلاغ مدير إدارة الأمن بالمديرية لوكيل الوزارة عن طريق جهاز اللاسلكي الداخلي لإبلاغ الجهات المعنية، ثم بدأت خطة لإخلاء بإطلاق صافرة الإنذار بديوان المديرية، وفصل الكهرباء منعًا لحدوث أي حرائق، واستعداد أفراد الأمن بطفايات الحريق في الاماكن التي تم تكليفهم بها وحسب الخطة الموضوعة، مع تجهيز سيارات الاسعاف، وبدأ نزول جميع العاملين في سرعة وأمان نحو المخارج لأماكن التجمع مع الاحتفاظ بكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتم إخلاء المبنى كافة من جميع المواد التي قد تساعد على الاشتعال أو تعد مصدرا للخطر كما تم نقل كل ما يعد مهما من مستندات للعمل، فى وقت قياسى حيث كانت مدة الاخلاء للمبنى كاملا 3.25 دقائق فقط.



وبنهاية الإخلاء والاطمئنان على الجميع، قدم الحضور الشكر لوكيل الوزارة على الجهد المبذول، ولجميع المشاركين في نموذج الإخلاء على الجهد والنظام الذي تم به تنفيذ نموذج الإخلاء.



وكانت مديرية التربية والتعليم قد استعدت لتنفيذ خطة الإخلاء بشاشات وكاميرات لتصوير ومتابعة الخطة أثناء تنفيذها.



يذكر أن مديرية تعليم الغربية كانت قد حصلت على المركز الأول الجمهوري في تنفيذ خطط الإخلاء لعامين متتاليين 2019، 2020.