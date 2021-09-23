روان بن حسين.. مفاجأة من العيار الثقيل!



تغيب روان بن حسين جميلة الكويت لتعود إلى جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي... هذه المرة العودة مفاجأة من العيار الثقيل ستفجرها في الأيام المقبلة.





روان الحريصة على العودة في التوقيت المناسب، مجتهدة في نهج التجدّد شكلًا ومضمونًا، واعمالًا بعيدة عن الروتين وذلك بهدف تقديم الأفضل إلى جمهورها. باختصار، قلب ينبض حبا، مستعد لمواجهة الحياة بمرّها وحلاوتها. فماذا ستكشف روان في الأيام المقبلة؟ الأكيد أنها هدية بمستوى حبها لمتابعيها.