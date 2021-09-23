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ماجدة الرومي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية في جرش: "كانت عاوزة تظهر من غير بطن"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:52 م
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
مي مرسي

كشفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، مساء أمس الأربعاء، خلال حفلها ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.

وقالت ماجدة الرومي، في تصريحات لقناة «الشرق للأخبار» السعودية، إنها فقدت توازنها للحظات على المسرح، نافية ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن فقدانها الوعي، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأرجعت أسباب الأزمة الصحية وشعورها بهبوط، إلى عدم تناولها أي وجبة غذائية كاملة قبل حوالى 32 ساعة من موعد الحفل، قائلة: «أصرّيت على ارتداء فستاني الأسود الذي رأيتموني فيه وكان ضيّقًا جدًا، فقررت عدم تناول الوجبات الغذائية واكتفيت ببعض الفاكهة وقطعة من البسكويت من الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء حتى موعد الحفل».

وأضافت أنّ «الطقس حارًا جدًا والإضاءة قوية وأنا متحمّسة كثيرًا ومن دون أكل، كل هذه العناصر مجتمعة جعلتني أشعر بعدم التوازن»، متابعة أنّ «كل ذلك حدث لأظهر دون كرش أو بطن، لكنني أعترف أنها غلطة ولن أكررها أبدًا».

وتابعت ماجدة الرومي، «يبدو أنني أصبت بهبوط في الضغط جراء ذلك، وعندما أعطوني كوبًا من المياه والسكر ارتحت وعدت فورًا إلى المسرح وكانت ليلة تاريخية غنيت فيها 25 أغنية منها».

وأشارت الرومي إلى أنها كادت تدمع عندما عادت إلى المسرح بعد دقائق ورأت الجمهور الكبير يقف مصفقًا بحرارة وفرِحًا لعودتها، مؤكدة «هذه المحبة هي كنزي الحقيقي الذي أكبر فيه».

وذكرت أنها «المرة الأولى التي تصاب بهذه الحالة، وهي اليوم بصحة جيّدة جدًا ولا تعاني من أي أمراض في حياتها وتمارس الرياضة وتعتمد نظامًا غذائيًا صحيًا ككل الناس».

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