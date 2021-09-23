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دعسوقة تحيي أولى حفلاتها الغنائية في الحرم اليوناني

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:41 م
دعسوقة
دعسوقة
مي مرسي

تستعد فرقة دعسوقة لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في القاهرة، تطل خلالها على مسرح الرووف في الحرم اليوناني بوسط البلد، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل.




وتضع دعسوقة لمستها الغنائية خفيفة الدم في افتتاح حفلات مهرجان "جريك بيتس"، التي يحتضنها الحرم اليوناني "الجريك كامبس" ويقدم حفلاته بواقع ليلة غنائية أسبوعية على مدار العام، تضم مختلف الألوان الموسيقية بين الراب وموسيقى الأندرجراوند ونجوم الصف الأول، وتحيي دعسوقة حفل الافتتاح بمشاركة فرقة دكان ومغني الراب يوجي.







وانطلقت شهرة الدعسوقة فيما مضى من الساوند كلاود، عبر أول أغانيها "هعمل الصح وأشرب حشيش"، ومن بعدها كوّنت "لوكا" المغنية فكرة باند متكامل يضم موسيقيين جيتار وكيبورد ودرامز، وتتكل على أسلوب موسيقى يجمع بين الفولك والسوينج، ومن أبرز أعمالها "لو كل الناس" من كلمات الراحل حسين الإمام، ورائعة صلاح جاهين "النور ملو الشوارع ومليون راديو والع"، وتضم الموسيقيين خالد الدمرداش ومايكل يحيى وعمرو إسماعيل.

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