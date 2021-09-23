أصالة تحتفل بالعيد الوطني السعودي عبر "إنستجرام"

علقت الفنانة اصاله علي اليوم الوطني السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"







كتبت أصاله معلقة :"كل عام وام الاوطان عظيمة الطيبة بخير وعز دائم،بقياده حكيمة عادلة تتسابق للمجد فيتباهي بها،كل عام وانت الأمان والرفعه لاهلك وكل من حولك يا غاليتنا

حرص الكثير من النجوم على الاحتفال بالعيد الوطني السعودي وكان من أبرزهم :" أصاله ونسرين طافش