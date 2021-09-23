Advertisements

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:00 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
جاءت الهزيمة من طلائع الجيش وفقدان كأس مصر بمثابة الضربة القوية التي تلقاها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

موسيماني مهدد بالإقالة في الأهلي

وتوج طلائع الجيش ببطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ووفقا لتقارير صحفية اليوم فإن محمود الخطيب استقر على إقالة بيتسو موسيماني من تدريب الأهلي في حال أخفق في بطولة كأس مصر.

وسيلتقي الأهلي مع نظيره إنبي يوم السبت المقبل في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر وفي حال لم ينجح المارد الأحمر في المرور فإن إقالة موسيماني ستكون هي الخبر الأول بعد اللقاء.

الكلمات المفتاحية

موسيماني الاهلي اقالة موسيماني اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 18 ساعة

تقترب بشدة.. موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ حوالي 5 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ 11 دقائق

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

كلاكيت تاني مرة.. الزمالك يهزم الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

منذ نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 21 ساعة

كيف جاء رد رئيس برشلونة على بيان كومان؟

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. الخطيب يحدد مدرب الأهلي الجديد

عاجل.. الكشف عن موعد إقالة لاسارتي من تدريب الأهلي

موعد أول تدريب لـ"موسيماني" مع الأهلي بعد الوصول للقاهرة

الأهلي يحدد موعد انتظام الوافد الجديد بالتدريبات

موسيماني ينتظر جلسة الخطيب لحسم ملف الصفقات والراحلين في الأهلي

خاص.. جلسة موسيماني والخطيب تحسم مصير صفقات الأهلي الصيفية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

04:00 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements