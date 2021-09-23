الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي





موسيماني مهدد بالإقالة في الأهلي





وتوج طلائع الجيش ببطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.





ووفقا لتقارير صحفية اليوم فإن محمود الخطيب استقر على إقالة بيتسو موسيماني من تدريب الأهلي في حال أخفق في بطولة كأس مصر.





وسيلتقي الأهلي مع نظيره إنبي يوم السبت المقبل في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر وفي حال لم ينجح المارد الأحمر في المرور فإن إقالة موسيماني ستكون هي الخبر الأول بعد اللقاء.

جاءت الهزيمة من طلائع الجيش وفقدان كأس مصر بمثابة الضربة القوية التي تلقاها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.