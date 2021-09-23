أمطار بالقاهرة.. تعرف على حالة طقس غدا الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع "الفيس بوك" بيانًا يرصد حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 24 سبتمبر الجاري.



حالة الطقس نهارًا:

طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

معتدل على كافة أنحاء البلاد.



الظواهر الجوية:

سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة من 40: 60% تقريبًا.



أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبًا خلال الفترة من 2: 8 صباحًا.



نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تكون سرعة الرياح من 50: 60كم ساعة، ويرتفع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف.