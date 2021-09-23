لسد العجز.. توجيه جديد من التربية والتعليم بشأن التطوع للتدريس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 20212022، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.



وأكدت الوزارة، علي أنه يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير عام الإدارة التعليمية ورفعه إلى مدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بنظام الحصة من عدمه طبقًا لحصر العجز بكل مادة على مستوى المديرية، وطبقًا للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 2021920.



وأشارت الوزارة إلى أن العمل بالمدارس يكون بنظام التطوع (مجانًا) من حملة المؤهلات العليا التربوية، وينحصر عمل المتطوع في معاونة المعلمين طبقًا لما يتم تكليفهم به من خلال مشرف المادة.



وتابعت: "يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، على أن تكون الأولوية في العمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية".



وأكدت على ضرورة مراعاة عدم اشتراك المتطوع أو المستعان بهم للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، ويتم الاستعانة بهم من بداية العام الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.