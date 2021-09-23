أول تعليق من بيلسا بعد إصابة المهاجم بامفورد

يرفض مدرب فريق ليدز يونايتد، الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، استغلال قائمة الإصابات المتزايدة بين لاعبيه كذريعة لانطلاقة فريقه الباهتة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وبات باتريك بامفورد أحدث المنضمين لقائمة إصابات ليدز، ليتم استبعاده برفقة خمسة لاعبين آخرين على الأرجح، من مواجهة الفريق الذي يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة العريقة هذا الموسم، أمام ضيفه وست هام يونايتد بعد غد السبت.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم أن بامفورد لم يتعاف بعد من إصابته في كاحل القدم، التي تسببت في غيابه عن فوز ليدز على فولهام بركلات الترجيح ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في منتصف الأسبوع الحالي.





عندما سئل عما إذا كان غياب اللاعبين الأساسيين قد أثر على مستوى ليدز هذا الموسم، رد بييلسا قائلاً: "لا، لدينا عدد كاف من اللاعبين ونحن مستعدون للتكيف مع الغيابات".





وأضاف بييلسا: "كان لدينا ثمانية أو تسعة لاعبين غير جاهزين أمام فولهام، لا أستطيع أن أقول إنه من غير المهم أن هذا العدد الكبير من اللاعبين لم يكونوا جاهزين".





وتابع: "بالطبع، إنها صعوبة إضافية عندما يصاب لاعبون في نفس المركز أيضاً".





واستدرك المدرب الأرجنتيني: "لكن بعد فترة طويلة قضيتها في العمل هنا الآن، يأتي وقت يتعين عليك فيه إثبات أن المشروع يمكنه حل تلك المواقف غير المريحة".





وربما يخوض ليدز اللقاء دون لاعبه لوك أيلينج، الذي يعاني من مشاكل في الركبة، وجاك هاريسون، الذي مازال في طريق العودة إلى لياقته الكاملة بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، حيث يخضع كلا اللاعبين لاختبارات اللياقة البدنية في وقت لاحق.





ومن المؤكد أن يتواصل غياب الثنائي المصاب دييغو يورينتي وروبن كوخ، وينطبق الأمر ذاته على المدافع الهولندي باسكال ستروجيك، حيث سيكون هذا هو اللقاء الأخير في فترة إيقافه التي بلغت 3 مباريات.





وربما يضطر بييلسا للجوء إلى العديد من اللاعبين الشباب، الذين يبدو أنهم مستعدون للمشاركة لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لمواجهة وست هام المتألق.





وتواجد كل من المدافع تشارلي كريسويل والجناح كريسينسيو سامرفيل في قائمة الفريق الأساسية ضد فولهام، بينما شارك المهاجم جو جيلهاردت ولاعب الوسط ستيوارت ماكينستري من مقاعد البدلاء.





وأوضح بييلسا: "بعد المباراة ضد فولهام، تقدم (كريسويل) خطوة كبيرة للأمام وينبغي علي قراءة هذه الرسالة".





وهناك خيار آخر في الأكاديمية، وهو لاعب الجانب الأيسر الذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز، ليام ماكارون، الذي وقع هذا الأسبوع عقداً جديداً لمدة عامين، وكان بديلاً ولم يشارك في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري ضد بيرنلي ونيوكاسل.



