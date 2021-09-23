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صبري فواز يعلق على ترشح منه شلبي لجائزة الايمي الدولية
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:26 م
آيه عبد العزيز
علق الفنان صبري فواز علي ترشح الفنان منه شلبي لجائزه الايمي الدولية على دورها في مسلسل "كل اسبوع يوم جمعة" عبر حسابه على " فيسبوك"
نشر صوره لمنه شلبي معلقًا:"وجود منه شلبي ضمن ترشيحات جوايز إيمي، خبر يفرح ويشرف
و الأهم،إنه إنتصار للمواهب الحقيقية الصافية، التي لم تشبها أي تريندات ولا الشويتين اياهم.
يذكر أن حرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها ابرزهم:" المخرج محمد خضر،صبري فواز،اسما شريف منير،تامر نبيل،ريم العدل
اضاف:" مبروك يا نوارتتا
نشر صوره لمنه شلبي معلقًا:"وجود منه شلبي ضمن ترشيحات جوايز إيمي، خبر يفرح ويشرف
و الأهم،إنه إنتصار للمواهب الحقيقية الصافية، التي لم تشبها أي تريندات ولا الشويتين اياهم.
يذكر أن حرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها ابرزهم:" المخرج محمد خضر،صبري فواز،اسما شريف منير،تامر نبيل،ريم العدل
اضاف:" مبروك يا نوارتتا