صبري فواز يعلق على ترشح منه شلبي لجائزة الايمي الدولية

علق الفنان صبري فواز علي ترشح الفنان منه شلبي لجائزه الايمي الدولية على دورها في مسلسل "كل اسبوع يوم جمعة" عبر حسابه على " فيسبوك"





نشر صوره لمنه شلبي معلقًا:"وجود منه شلبي ضمن ترشيحات جوايز إيمي، خبر يفرح ويشرف

و الأهم،إنه إنتصار للمواهب الحقيقية الصافية، التي لم تشبها أي تريندات ولا الشويتين اياهم.





يذكر أن حرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها ابرزهم:" المخرج محمد خضر،صبري فواز،اسما شريف منير،تامر نبيل،ريم العدل



اضاف:" مبروك يا نوارتتا