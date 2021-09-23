Advertisements

صبري فواز يعلق على ترشح منه شلبي لجائزة الايمي الدولية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:26 م
صبري فواز
صبري فواز
آيه عبد العزيز
علق الفنان صبري فواز علي ترشح الفنان منه شلبي لجائزه الايمي الدولية على دورها في مسلسل "كل اسبوع يوم جمعة" عبر حسابه على " فيسبوك"


نشر صوره لمنه شلبي معلقًا:"وجود منه شلبي ضمن ترشيحات جوايز إيمي، خبر يفرح ويشرف
و الأهم،إنه إنتصار للمواهب الحقيقية الصافية، التي لم تشبها أي تريندات ولا الشويتين اياهم.


يذكر أن حرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها ابرزهم:" المخرج محمد خضر،صبري فواز،اسما شريف منير،تامر نبيل،ريم العدل

اضاف:" مبروك يا نوارتتا

الكلمات المفتاحية

منه شلبي صبري فواز الايمي الدوليه

أخبار تهمك

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ ربع ساعة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ يوم

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ يوم

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 21 ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من اللعب في الدوري المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اليوم.. صبري فواز ضيف ملتقى شباب أكاديمية الفنون

نضال الشافعي يُقدم التهنئة لعمداء معهد الفنون المسرحية الجدد بالقاهرة والإسكندرية

بصورة مع شريف منير.. كريم فهمي يروج لمسلسله الجديد

شريف منير مع كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز من كواليس "نحب ليه تاني"

لهذا السبب.. صبري فواز تريند موقع جوجل

بعد ظهورها بفستان مثير في افتتاح مهرجان الجونة.. رانيا يوسف تريند تويتر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

07:00 م

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

08:30 م

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements