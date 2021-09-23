وزيرة التضامن تسلم عروسين جهاز زفافهما من جمعية العباد المخلصين الخيرية

سلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميٍس، عروسين جهاز زفافهما من قبل جمعية العباد المخلصين الخيرية بالمحافظة، مقدمة لهما التهاني بمناسبة قرب حفل زفافهما، ومتمنية لهما حياة سعيدة ومستقرة.



وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن مشروع ٢ كفاية يأتي في إطار توجيهات الرئيس الجمهورية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، مشيرة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الفترة المقبلة، حيث إن تنمية الأسرة تبدأ من الحد من الزيادة السكانية لكي يشعر المواطنون بالآثار الايجابية للتنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.



وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تؤكد على التعاون البناء والمستمر مع مختلف الوزارات للارتقاء بشتى القطاعات بالمحافظة، إضافة للتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وخاصة العاملة في مجالات تمكين المرأة ورعايتها صحيا، بجانب برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

