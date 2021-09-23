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محافظ بورسعيد يكشف آخر مستجدات تطوير شارع 23 يوليو (صور)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:44 م
أعمال رصف شارع 23 يوليو ببورسعيد
أعمال رصف شارع 23 يوليو ببورسعيد
شيماء الريس
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن تواصل الأعمال الجارية بنطاق شارع 23 يوليو وشارع الجمهورية والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الاذدحام، مشيرا إلى أن يجرى عمل تنميط مرورى ضمن أعمال التطوير الجارية بالشارع والواقعة فى حى الشرق.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه سيتم عمل تخطيط مرورى بشارع 23 يوليو بحى الشرق ضمن أعمال تطوير الشارع، مما يعمل على سهولة الحركة ومنع التكدس بهذه المنطقة الحيوية، موضحا أن أعمال التطوير بشارع 23 يوليو أمام ساحة مصر تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية

ولفت " محافظ بورسعيد " أن شارع 23 يوليو يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف الأحياء، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.

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