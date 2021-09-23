اختتام أعمال الدورة 97 لمؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول

أكد المؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول في ختام أعمال دورته الـ 97 على أهمية الاستثمار في تطوير صناعة النفط والغاز واكتشاف الحلول المبتكرة والقائمة على المعرفة للتصدي لتحديات تغير المناخ والتغلب على أكبر هذه التحديات ألا وهي "الانتقال إلى صفرية الانبعاثات".





وقال المشاركون في المؤتمر الذي استضافته "دراجون أويل" ، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة لحكومة دبي ، إن الوصول إلى صفرية الانبعاثات يتطلب المشاركة الفاعلة والجهود المخلصة والدعم القوي من قبل الجميع خاصة من المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في تطوير صناعة النفط وتحديث الآبار القائمة وتزويدها بالتقنيات الإحلالية المتطورة بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب الالتزام والامتثال باللوائح والمعايير البيئية الصارمة مما يسهم في تخفيض الانبعاثات.





وأضافوا أن المؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول أتاح الفرصة للمختصين من مختلف دول العالم لإجراء مناقشات مستفيضة وتبادل الأفكار والرؤى للتغلب على التحديات العديدة التي تواجه صناعة النفط والغاز.





وقال فريد الهاشمي نائب رئيس المؤتمر إن شركات النفط والغاز ومن بينها دراجون أويل تولي أهمية كبيرة لحماية البيئة وتحرص على خفض الانبعاث الحراري ليكون صفر وتلتزم بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه حماية البيئة والأنظمة البيئية في مناطق عملها خاصة في مجال التقاط الكربون واستخدامه وحجزه وكذلك في مجال تحسين التنوع الحيوي وتواصل جهودها لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتسهم في إيجاد حلول فعالة وطويلة الأمد للحد من تداعيات تغير المناخ.





وأوضح فريد الهاشمي أن تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة خاصة من الاقتصادات الناشئة يتطلب الاستثمار في جميع مصادر انتاج الطاقة بما في ذلك المصادر الأسرع نموا وهي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بالإضافة إلى النفط الخام والمنتجات النفطية إذ تشير توقعات وكالة الطاقة العالمية أن العالم بحاجة إلى استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز تقدر بنحو 1.6 ترليون دولار سنويا حتى عام 2035 وأن نصف هذا المبلغ يذهب إلى البنية التحتية لمشاريع النفط والغاز من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والنصف الآخر يذهب للاستثمارات في مشاريع توليد الطاقة كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يصل الطلب العالمي على النفط والسوائل البترولية إلى 108.5 مليون برميل يوميا حتى عام 2035 وهذا يدلل على أهمية الاستثمار في هذا القطاع المهم.





وقد شهدت الدورة 97 للمؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول إقبالا كبيرا من قبل المهتمين بصناعة النفط والغاز ومشاركة فاقت التوقعات من المختصين حيث شارك في المؤتمر نحو 4500 مختص فني في الفترة من 21 حتى 23 من شهر سبتمبر الجاري من 80 دولة حول العالم .





وناقش المختصون خلال جلسات المؤتمر 400 ورقة عمل فنية في مختلف الموضوعات ذات الصلة تم اختيارها من 2000 ورقة بحثية قدمت من الجهات المشاركة من مختلف دول العالم فيما ضم المعرض المصاحب للمؤتمر نحو 72 شركة عرضت مجموعة واسعة من التقنيات الحالية والمستقبلية مع عروض توضيحية وشاشات تفاعلية قدمت للزوار تجربة جذابة لاكتشاف أحدث التقنيات والشبكات.