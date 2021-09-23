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وزير التعليم العالي يصدر قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:54 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
ريما خليفة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
● الدكتور جمال عبدالرحيم محمد سوسة، رئيسًا لجامعة بنها.
● الدكتور أشرف حسين أحمد شحاتة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
● الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد يوسف، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث.
● الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين عبدالخالق مصطفى، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.
● الدكتور محي الدين إسماعيل موسى العلامي، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.
● الدكتور محمد حسين محمود محمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي قرارات الجامعات

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