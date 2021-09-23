السبت.. إنطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2021





ومن المقر ر أن تمتد أعمال المرحلة لمدة 3 أيام، وتنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل 27 سبتمبر الجاري، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء 28 من نفس الشهر.



ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة، على أن يكون التقدم وفقًا للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.



أعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة، عن بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20212022، في العاشرة من صباح السبت المقبل.