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السبت.. إنطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2021

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
أعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة، عن بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20212022، في العاشرة من صباح السبت المقبل.

ومن المقرر أن تمتد أعمال المرحلة لمدة 3 أيام، وتنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل 27 سبتمبر الجاري، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء 28 من نفس الشهر.

ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة، على أن يكون التقدم وفقًا للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم تنسيق الجامعات الخاصة التنسيق اخبار مصر

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