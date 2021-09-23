بعد اقتراب رحيله.. كشف حساب مصطفى محمد في 29 مباراة مع جالاتا سراي؟ (أرقام)

بات مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لنادي جالاتا سراي، قريبًا من الرحيل عن النادي التركي خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وابتعاده عن التهديف.





مصطفى محمد يقترب من الرحيل عن جالاتا سراي





وذكرت وسائل إعلام تركية أن نادي جالاتا سراي يدرس جديًا إنهاء إعارة اللاعب وعدم تفعيل بند الشراء في عقده، بعدما فشل في تسجيل أي أهداف مع الفريق التركي في الموسم الكروي الجاري.





وكان نادي جالاتا سراي التركي تعاقد مع مصطفى محمد في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون دولار، مع أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار عقب انتهاء إعارته.





ماذا قدم مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي؟





خاض مصطفى محمد 17 مباراة مع جالاتا سراي بالموسم الأول له في تركيا، بواقع 994 دقيقة لعب فعلية، ونجح في تسجيل 9 أهداف، وحصل على بطاقتين صفراء، وواحدة باللون الأحمر.





أما في الموسم الحالي لعب مصطفى محمد 12 مباراة مع جالاتا سراي في مختلف البطولات ولم ينجح في تسجيل أي أهداف، بينما صنع هدف وحيد، في إجمالي دقائق لعب فعلية 411 دقيقة.



