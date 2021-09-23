رئيس المنطقة الاقتصادية يكشف تفاصيل استراتيجية توطين صناعة السيارات

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر وجذب الاستثمارات لها؛ لذلك يوجد استراتيجية توطين السيارات؛ وعناصر كثيرة تعمل عليها.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه الدول اتجهت لوضع حزمة من الحوافز لتشجيع مصنعي السيارات العالمية للمساهمة في إنشاء وتوطين هذه الصناعة، موضحا أنه يوجد حوافز جمركية وتصديرية، وعلى مدخلات الإنتاج إيضا.



ولفت إلى أن هذه الحوافز مطبق جزء منها بالفعل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويتم زيادها بحيث تكون جاذبة للعمل؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والإفريقي.



ونوه بأن صناعة السيارات من أهم القطاعات المستهدفة للدولة المصرية من أجل توطينها لتكوين صناعة رئيسية يتكون من حولها عناصر الامداد، وإنشاء مجموعة متنوعة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة "الصناعات المغذية"، متابعًا أن منطقة شرق بورسعيد واعدة للغاية وقريبة من ميناء شرق بورسعيد، ولدينا محطة سوف تدخل الخدمة قريبًا، وهي ميناء شرق بورسعيد لتداول السيارات.

