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عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:00 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف

حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقفه النهائي من رحيل بدر بانون عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري.

موقف موسيماني من رحيل بدر بانون

و رفض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فكرة مناقشة أى عروض لرحيل المدافع المغربي بدر بانون لاعب الفريق الاحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بدر بانون لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تلقى عدة عروض مميزة فى الآونة الاخيرة للرحيل عن القلعة الحمراء إلا أن بيتسو موسيماني يرفض التخلى عن المدافع المغربي.

ويعتبر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لاعبه بدر بانون مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من ركائز دفاع المارد الأحمر التي يصعب تعويضها بسهولة.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة مسؤولي التعاون السعودي في التعاقد مع المدافع الدولي المغربي بدر بانون مقابل عرض بقيمة 6 ملايين دولار يحصل عليها النادي الأهلي.

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