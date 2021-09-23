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المجلس الرئاسي الليبي يطالب حكومة الدبيبة بالاستمرار في أداء مهامها

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
وكالات

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في أداء مهامها، بعد حجب البرلمان الثقة عنها.

 

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي: "يتابع المجلس عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الصادر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر، والمتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وما صاحب ذلك من تداعيات مختلفة".

 

ودعا المجلس "السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية".

 

المجلس الرئاسي الليبي يطالب حكومة الدبيبة بالاستمرار في أداء مهامها

كما طالب حكومة الدبيبة "بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها".

 

وشدد المجلس على ضرورة "التزام جميع الأطراف بعدم إتخاذ أي خطوات تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة ضمانا لسي العملية الانتخابية في مناخ إيجابي".

 

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن البرلمان حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 صوتا، من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة.

 

ويأتي ذلك بينما تستعد البلاد لانتخابات حاسمة من المقرر أن تجرى نهاية العام الجاري.

الكلمات المفتاحية

ليبيا المجلس الرئاسي الليبي الدبيبة

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