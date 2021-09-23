القومي يتعاقد مع ثنائي طلائع الجيش

نجح مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القومي بدوري القسم الثالث في التعاقد مع ثنائي طلائع الجيش محمود جابر و الهنداوي امجد من أجل الحصول علي خدماتهم في الموسم الكروي الجديد بالقسم الثالث.



وجاء التعاقد في حضور المدير الفني للفريق ومجلس الإدارة ،حيث تم التوقيع لموسم فقط لكلا منهما.



ويشارك فريق القومي في المجموعة السادسة بالقسم الثالثة بمجموعة القاهره .



ومن المقرر أن تنطلق منافسات القسم الثالث في أكتوبر المقبل .