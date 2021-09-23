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محلل اقتصادي: أزمة إيفرجراند قد تؤثر على الاقتصاد العالمي (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال أحمد ياسين المحلل الاقتصادي، إن التهويل الإعلامي أدى إلى تضخيم حجم أزمة ديون العملاق الصيني إيفرجراند، موضحا أن إيفرجراند، ثاني أكبر مطور عقاري في البلاد، وتعثره تسبب في إبطاء النمو الاقتصادي للصين.

وأضاف خلال مداخلة عبر"سكايب" من لندن مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "بدون حظر" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أزمة إيفرجراند يمكن أن تؤثر على حالة الاقتصاد العالمي في حال إعلان إفلاسها.

وتابع المحلل الاقتصادي أن إيفرجراند هي اللاعب الرئيسي في الاقتصاد العالمي، وانعكست أزمتها على اقتصاد دول عدة، مضيفا أن الأزمة في الأساس جاءت بسبب تأثير فيروس كورونا على قطاع العقارات في الصين، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الصيني.

وأوضح أحمد ياسين أن إجمالي مديونية إيفرجراند، تبلغ نحو 2 تريليون يوان صيني بما يعادل نحو 305 مليارات دولار أمريكي، مشيرا إلى تدهور السيولة النقدية وما يعادلها عند الشركة إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام.

الكلمات المفتاحية

قناة السويس الاقتصاد العالمي اخبار مصر إيفرجراند

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