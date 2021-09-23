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رئيس اللجنة البارالمبية: تكريم السيسي للأبطال شهادة تقدير من الدولة (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
علقت حياة محمد خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال مصر في الألعاب البارالمبية، قائلة: "أشعر بسعادة كبيرة وفخر نظرًا لتكريم الرئيس للأبطال البارالمبين، وهذا التكريم بمثابة شهادة تقدير من الدولة"

وتابعت "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس تحدث مع الأبطال قائلًا: "أنا فرحان بيكم، أنا سعيد بالإنجاز اللي أنتم عاملته، ولو عايزين حاجة، احنا تحت أمركم"، مشيرة إلى أن حديث الرئيس مع الابطال كان بمثابة حديث أب مع أبنائه.

ولفت إلى أن حصول اللاعب البارالمبي على ميدالية ليس امرًا سهلًا على الإطلاق، مشيرَا إلى أن وزارة الشباب والرياضة من خلال رأس الوزارة الدكتور أشرف صبحي قام بتوفير كافة الإمكانيات المادية للأبطال التي تقدر بملايين الجنيهات.

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اللجنة البارلمبية السيسي اخبار مصر ابطال مصر

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