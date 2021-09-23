Advertisements

استشاري توضح حلول التعامل مع تعرض الأبناء للتنمر بالمدرسة (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:10 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قالت الدكتورة ماري جرجس، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، إن الطفل لابد أن يحصل على وقت فراغ لكي يقضي وقت سعيد، لافتة إلى أن الدراسة ليست الشيء الوحيد الذي ينمي الذكاء والقدرات العقلية للطفل، معقبة: "ممكن يلعب رياضة تنمي قدراته الرياضية، وممكن يمارس موهبة معينة".

وتابعت "جرجس"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن وقت فراغ الطفل لابد من استغلاله لتنمية قدراته العقلية، والعمل على ملء وقت الفراغ من خلال الاشتراك له في أكثر من نشاط، خاصة خلال إجازة الصيف، معقبة:" لازم الطالب ياخد حقه في الراحه، لكي يستطيع ان يكمل الدراسة، خاصة إذا كان في سن المراهقة"

ولفتت إلى أن الطفل إذا تعرض لمشكلة تنمر في المدرسة أو أي مشكلة، ففي هذه الحالة يجب على ولي الأمر التوجه للمدرسة، والحديث على أن الطفل يواجه مشكلة، وفي نفس الوقت يجب الحديث مع الطالب بأنه قد يواجه مشكلة في أي مدرسة قد ينقل لها، والحديث معه على العديد من البدائل لحل المشكلة.

الكلمات المفتاحية

المدرسة التنمر استشاري

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

بعد اقتراب رحيله.. كشف حساب مصطفى محمد في 29 مباراة مع جالاتا سراي؟ (أرقام)

منذ أقل من ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ يوم

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

استشاري نفسي يحلل شخصية شباب واقعة التنمر على الطالب السوداني

استشاري علاقات أسرية تكشف خطورة التنمر وكيفية التعامل معه.. (فيديو)

ماذا تفعل إذا تعرض طفلك لغيبوبة سكر؟.. استشاري باطنة يجيب (فيديو)

ماذا تفعل حال تجاوز ابنك المراهق في الكلام ..استشاري نفسي يجيب

طبيب نفسي تكشف طريقة التعامل مع المراهقين في الأشياء المصرية

استشاري: السمنة مقدمة للإصابة بـ80% من الأمراض

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

06:30 م

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

07:00 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements