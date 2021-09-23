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رئيس البارالمية: تكريم الرئيس كلل جهود الأبطال طوال السنوات الماضية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت الدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمية المصرية، إن لحظة تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال الرياضات البارالمية اليوم كلل نجاحهم وجهودهم طوال السنوات الماضية.

وأضافت "حياة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الخميس: "اليوم كان يومًا سعيدًا بالنسبة ليا وبالنسبة لكل أفراد اللجنة البارالمية المصرية".

وأشارت إلى أن جميع اللعبات التي شاركت في البطولة البارالمبية التي أقيمت مؤخرًا في طوكيو 2020 هي الألعاب المدرجة داخل اللجنة البارالمبية.

وتابعت "كل لعبة يمارسها المعاق لابد أن تكون تحت مظلة اللجنة البارالمية المصرية، ومازالت كرة القدم لم تضم ولكن هناك مساعي من أجل ضمها قريبًا".

وكان استقبل الرئيس السيسي صباح اليوم الخميس اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة حياة محمد خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

كما منح الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن. وقد أشاد الرئيس بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عاليًا وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر عالٍ من المسئولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الاعلي للشباب في بلوغ طموحاته.

وأكد الرئيس أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الارادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة علي قهر الصعاب لتحقيق الانجاز وبلوغ الاهداف المنشودة، موجهًا سيادته بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعدادًا لدورة الالعاب البارلمبية القادمة في 2024، سعيًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تُساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.

من جانبهم، أعرب الابطال الرياضيون عن خالص الشكر والامتنان للسيد الرئيس على تكريمهم، مؤكدين ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم من أجل تقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن، ومشيدين بالاهتمام المتواصل من السيد الرئيس بتذليل جميع العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين المصريين في الألعاب البارلمبية لتحقيق الإنجازات في مسيرتهم الرياضية.

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